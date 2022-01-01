Компактные антенны «HQClear TV» -
цифровая картинка и множество телеканалов!

Наслаждайтесь телевидением везде:
за городом, на даче, в деревне!

Наслаждайтесь телевидением везде: за городом, на даче, в деревне!

antenna family

Антенны «HQClear TV»
по невероятно низкой цене!

Цена: 2580 руб. 1290 руб.

Последний день акции x2!

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часов минут секунд

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японское качество

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Доставка 5-7 дней!

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Оплата при получении на почте!

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Гарантия
возврата денег

Суперновинка года!

Уверенный прием
и цифровое качество картинки!

«HQClear TV» уверенно принимает сигнал в любой точке России.

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Вы получаете непревзойденное качество изображения!

Множество каналов бесплатно!

«HQClear TV» принимает российские и зарубежные телеканалы, при этом вы ничего НЕ платите.

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Вы получаете телевидение, которое бесплатно!

Компактный размер, легкая перевозка, простое подключение!

«HQClear TV» - легкая и небольшая, она занимает минимум места при перевозке. Подключается к телевизору меньше, чем за 1 минуту.

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Вы будете смотреть любимые телепередачи везде, где находитесь!

Подходит для всех телевизоров!

За компактными размерами и простым внешним видом скрывается суперсовременная начинка, благодаря которой теперь телевидение в цифровом качестве вам будет доступно всегда и везде.

И при этом бесплатно!

Теперь антенна «HQClear TV» доступна и Вам!

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Сертифициро-вано в РФ!

Отдыхайте за городом и смотрите любимые передачи в цифровом качестве! Заказывайте прямо сейчас по супернизкой цене!

За городом, на даче, в деревне
антенна «HQClear TV» - ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!!!

Другие способы приема телеканалов

Стоимость оборудования для приема спутниковых телеканалов начинается от 9900 рублей .

Плюс, вы должны будете еще доплачивать от 1200 рублей в год в виде абонентской платы.

При этом вы получаете громоздкую тарелку, которую неудобно перевозить, сложно крепить и настраивать.

Антенна «HQClear TV»

Компактный размер позволяет легко перевозить антенну с места на место.

Подключение выполняется очень быстро и просто!

Просто вставляете антену в телевизионный кабель. Компактный дизайн делает ее идеальным для любого пространства. Никаких проводов. Подключаете и наслаждаетесь огромным выбором российских и зарубежных телеканалов в высоком качестве.

Мечтали о доступном и качественном телевидении за пределами города? Теперь оно у вас будет!

antenna tv

Спешите! Заказывайте «HQClear TV» прямо сейчас!!!

Гарантия 3 года и гарантия возврата средств!

Антенна «HQClear TV» - это непревзойденное японское качество! На нее распространяется гарантия сроком на 3 года от производителя. Вы можете быть уверены, что она будет работать!

А если вы передумаете или вам что-то не понравится, то в течение 14 дней после покупки, по первому вашему требованию, мы вернем вам деньги!

Посмотрите, как работает и как подключить нашу антенну

Антенна «HQClear TV» по невероятно низкой цене!

Спешите заказать «HQClear TV» по невероятно низкой цене!

Цена: 2580 руб. 1290 руб.

Последний день акции x2!

00 : 00 : 00
часов минут секунд

Доставка 5-7 дней