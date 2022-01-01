За компактными размерами и простым внешним видом скрывается суперсовременная начинка, благодаря которой теперь телевидение в цифровом качестве вам будет доступно всегда и везде.
И при этом бесплатно!
Цена:
«HQClear TV» уверенно принимает сигнал в любой точке России.
«HQClear TV» принимает российские и зарубежные телеканалы, при этом вы ничего НЕ платите.
«HQClear TV» - легкая и небольшая, она занимает минимум места при перевозке. Подключается к телевизору меньше, чем за 1 минуту.
За компактными размерами и простым внешним видом скрывается суперсовременная начинка, благодаря которой теперь телевидение в цифровом качестве вам будет доступно всегда и везде.
И при этом бесплатно!
Сертифициро-вано в РФ!
Стоимость оборудования для приема спутниковых телеканалов начинается от 9900 рублей .
Плюс, вы должны будете еще доплачивать от 1200 рублей в год в виде абонентской платы.
При этом вы получаете громоздкую тарелку, которую неудобно перевозить, сложно крепить и настраивать.
Компактный размер позволяет легко перевозить антенну с места на место.
Подключение выполняется очень быстро и просто!
Просто вставляете антену в телевизионный кабель. Компактный дизайн делает ее идеальным для любого пространства. Никаких проводов. Подключаете и наслаждаетесь огромным выбором российских и зарубежных телеканалов в высоком качестве.
Антенна «HQClear TV» - это непревзойденное японское качество! На нее распространяется гарантия сроком на 3 года от производителя. Вы можете быть уверены, что она будет работать!
А если вы передумаете или вам что-то не понравится, то в течение 14 дней после покупки, по первому вашему требованию, мы вернем вам деньги!
Цена:
Доставка 5-7 дней